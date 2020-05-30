В Москве спасатели сняли женщину с карниза многоэтажного дома — видео

Видео © ГУ МЧС России по Москве

В Москве спасатели сняли женщину с карниза многоэтажного дома. Она стояла босиком с внешней стороны балкона, держась за перила.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, сообщение о вызове на улицу Правды поступило 30 мая в 17:20. На место незамедлительно выехали специалисты.

На кадрах видео видно, что сотрудник МЧС спускается с верхнего этажа на страховых тросах, подхватывает женщину и помогает ей перелезть через перила обратно в квартиру. После этого пострадавшую передали в руки медиков для осмотра.