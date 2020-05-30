Московские спасатели вызволили из плена котёнка, провалившегося в дыру

В Москве спасатели вытащили провалившегося в дыру между облицовкой и стеной котёнка. Как рассказали Лайфу в пресс-службе МЧС, зверёк упал в нишу, но самостоятельно выбраться уже не смог.

Фото © ГУ МЧС России по городу Москве

Жалобное мяуканье снаружи фасада здания услышали сотрудники магазина. Они попытались сами разобрать отделку, но не обнаружили животное и позвонили в МЧС. Сотрудники АСО-9 ГКУ "ПСЦ" незамедлительно прибыли на место и выяснили, что внутри находится ещё один слой, за которым и оказался пушистый пленник.

— Обычно, прибывая на вызов, где помощь требуется животному, мы создаём доступ для выхода наружу, а они уже сами выходят на свободу. Здесь же ситуация оказалась сложнее. За новым слоем облицовки был ещё один, более старый, поэтому, вскрыв внешний слой, сотрудники магазина так и не смогли найти малыша, — рассказал спасатель 1-го класса Максим Шлычкан.

Определив по звуку, где конкретно находится котёнок, сотрудники МЧС быстро вырезали в облицовке отверстие, через которое осторожно вытащили зверька, чтобы случайно его не травмировать. Малыш не казался испуганным, не пытался убежать, а спокойно дал вызволить себя наружу.

Фото © ГУ МЧС России по городу Москве

За судьбу пушистого комочка больше всех волновалась продавщица, которая и вызвала спасателей. Сам же недавний узник вёл себя невозмутимо у неё на руках. Спасатели выразили надежду, что вскоре животное окажется в добрых руках.