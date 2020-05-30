Минкомсвязи запустило телеграм-канал с полезной информацией для родителей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило о запуске нового телеграм-канала, в котором российские семьи смогут найти информацию о господдержке.

— Мы создали канал "Госуслуги" для родителей, где будут публиковаться самая актуальная и полная информация о господдержке российских семей, подробные инструкции и ответы на неочевидные вопросы, — говорится на странице ведомства в "Твиттере".

На портале уже опубликовано два сообщения: о новых выплатах, которые положены семьям с детьми, и о том, как зарегистрироваться на портале "Госуслуги".