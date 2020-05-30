Минкомсвязи запустило телеграм-канал с полезной информацией для родителей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило о запуске нового телеграм-канала, в котором российские семьи смогут найти информацию о господдержке.
— Мы создали канал "Госуслуги" для родителей, где будут публиковаться самая актуальная и полная информация о господдержке российских семей, подробные инструкции и ответы на неочевидные вопросы, — говорится на странице ведомства в "Твиттере".
На портале уже опубликовано два сообщения: о новых выплатах, которые положены семьям с детьми, и о том, как зарегистрироваться на портале "Госуслуги".
Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня будет осуществляться разовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх до 15 лет. Также глава государства предложил повысить в два раза — с 3375 до 6751 рубля — минимальный размер пособия по уходу за ребёнком, которое получают неработающие россияне.