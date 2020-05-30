"Хочу, чтобы жизнь у него была радостной". Степаненко призналась, что давно простила Петросяна

Заслуженная артистка России Елена Степаненко рассказала, что давно простила своего бывшего супруга Евгения Петросяна и отпустила его в новую жизнь.

— Я по натуре своей всепрощающая. Знаете, как говорят, нельзя быть беременной немножко. Ведь в вере что главное? Всепрощение. А если ты человека не простил, то какой же ты тогда верующий человек? — цитирует Степаненко "Вечерняя Москва".

Юмористка отметила, что испытывала необыкновенное удивление от "лживых обвинений" в период их развода, это действительно было ужасно.

— Я давно простила Евгения Вагановича и отпустила его в новую жизнь. Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой. И чтобы всё, что он задумал, исполнилось, — добавила Степаненко.

Артистка призналась, что закрыла эту дверь и больше не собирается к ней возвращаться. Также она отметила, что может назвать себя счастливым человеком.

Степаненко и Петросян познакомились в 1979 году и прожили в браке 33 года (1985–2018). Детей у пары не было.