Полиция задержала вандалов, погревших ведро с водой над Вечным огнём в Одинцове

Полиция задержала двух вандалов, осквернивших мемориал воинской славы в подмосковном Одинцове. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому г.о. за осквернение мемориала воинской славы с Вечным огнём задержаны двое мужчин 1987 и 1998 года рождения, — приводятся слова начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).