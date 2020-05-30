Полиция задержала вандалов, погревших ведро с водой над Вечным огнём в Одинцове

Полиция задержала двух вандалов, осквернивших мемориал воинской славы в подмосковном Одинцове. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.
— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому г.о. за осквернение мемориала воинской славы с Вечным огнём задержаны двое мужчин 1987 и 1998 года рождения, — приводятся слова начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
Лента новостей
Напомним, об осквернении мемориала Великой Отечественной войны стало известно накануне. Другой вопиющий случай с Вечным огнём произошёл в Нижнем Тагиле, подростки затушили его огнём, их также удалось задержать.