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Полиция задержала вандалов, погревших ведро с водой над Вечным огнём в Одинцове

Ими оказались мужчины 1987 и 1988 года рождения.

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Фото © VK / Типичное Одинцово

Полиция задержала двух вандалов, осквернивших мемориал воинской славы в подмосковном Одинцове. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому г.о. за осквернение мемориала воинской славы с Вечным огнём задержаны двое мужчин 1987 и 1998 года рождения, приводятся слова начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Напомним, об осквернении мемориала Великой Отечественной войны стало известно накануне. Другой вопиющий случай с Вечным огнём произошёл в Нижнем Тагиле, подростки затушили его огнём, их также удалось задержать.

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