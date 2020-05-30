"Простенький, четыре этажа". Кристина Асмус похвасталась новым домом — видео

Видео © Instagram/ Asmus Kristina

Актриса Кристина Асмус в интервью литератору Александру Цыпкину похвасталась переездом в новый дом, видеозапись беседы опубликована в её инстаграме.

Асмус рассказала, что переезд состоялся в середине апреля, в разгар эпидемии коронавируса. Кинозвезда отметила, что именно самоизоляция помогла им с мужем Гариком Харламовым спокойно доделать ремонт и разобрать вещи, иначе они бы не покинули съёмное жильё никогда.

- Да простенький такой, четыре этажа, недалеко от Рублёвского шоссе. Лифта нет. Деревянная лестница, - описала новый дом Асмус.

Цыпкин в ответ иронично заметил, что стоило актрисе сняться в одной эротической сцене - и вот уже новый особняк. Кристина пояснила, что на дом заработала не она, доходы у них распределяются так - то, что заработал Харламов - это семейный бюджет, а то, что его жена, остаётся только её.