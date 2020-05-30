"Смотрится комично". Пригожин объяснил слова Валерии про дебильную аудиторию

Продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин объяснил слова своей супруги про дебильную аудиторию.
— Она сказала, что не может позволить себе в определённое время вот эти все дебильные штучки, которые делают взрослые люди, это смотрится комично. Вот и всё, — цитирует Пригожина Пятый канал.
Продюсер уточнил, что, если начать паясничать вместе с маленькими детьми, это будет выглядеть смешно.
Напомним, ранее во время ютуб-шоу Comment Out певица Анита Цой, которой по заданию "суперраунда" нужно было предложить коллеге провести прямой эфир в "Инстаграме" и устроить челленджи, позвонила Валерии. Артистка ответила отказом, назвав один из предложенных челленджей трешем, и заявила, что аудитория стала дебильной. Поклонники Валерии попросили объяснить её высказывание.