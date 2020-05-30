"Смотрится комично". Пригожин объяснил слова Валерии про дебильную аудиторию

Продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин объяснил слова своей супруги про дебильную аудиторию.

— Она сказала, что не может позволить себе в определённое время вот эти все дебильные штучки, которые делают взрослые люди, это смотрится комично. Вот и всё, — цитирует Пригожина Пятый канал.

Продюсер уточнил, что, если начать паясничать вместе с маленькими детьми, это будет выглядеть смешно.