Синоптик рассказала, когда в Москву придёт летняя погода

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в первую неделю июня. Она отметила, что температура воздуха начнёт повышаться со следующих выходных.

Синоптик сообщила, что город проходит через холодный фронт, поэтому с понедельника по пятницу будет чуть холоднее климатической нормы. Всё это время ожидаются кратковременные дожди, а вот столбики термометров поползут вверх.

В начале недели днём ожидается 13–14 градусов тепла, по ночам от четырёх до девяти, а уже к четвергу воздух прогреется до плюс 15–17 градусов.

— Но все расчёты показывают, что начиная с субботы температура в столичном регионе будет резко повышаться. Может быть, мы дождёмся настоящего летнего тепла, — заключила Позднякова в беседе с RT.