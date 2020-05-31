Дом игрока "Манчестер Сити" ограбили на полмиллиона фунтов

Неизвестные вынесли из дома алжирского полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Махреза имущество на 500 тысяч фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

Главной потерей 29-летнего футболиста стали элитные часы Richard Mille стоимостью 230 тысяч фунтов. Также были украдены часы Rolex Daytona и Rolex Day Date общей стоимостью 75 тысяч, браслеты Cartier, футболки из личной коллекции на сумму 150 тысяч фунтов и 50 тысяч фунтов наличными.

Перед тем как пробраться в пентхаус алжирца, воры выследили его местонахождение в центре Манчестера и дождались, когда спортсмен покинет дом.

В нынешнем сезоне Махрез сыграл за "Ман Сити" в 37 матчах, забил девять мячей и отдал 14 голевых передач. Он перешёл в состав клуба из Манчестера летом 2018 года из "Лестер Сити".