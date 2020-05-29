На Кубани мать вместе с сожителем забили насмерть годовалого ребёнка

На Кубани годовалый ребёнок скончался от побоев, которые ему причинили молодая мать и её сожитель. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Малыш проживал вместе с 27-летней матерью и её 19-летним возлюбленным на улице Кривой станицы Удобной Отрадненского района. Во версии следствия, в середине марта ребёнок упал с дивана и начал плакать. Женщина попыталась его успокоить, но сразу у неё это не вышло, поэтому она ногой ударила сына в область колена.

Однако инцидент, который стал смертельным для мальчика, произошёл двумя неделями позже. Вечером 31 марта пара отдыхала, как вдруг их начал беспокоить громкий плач малыша. Разозлившись на ребёнка, мужчина несколько раз ударил его по голове металлической кухонной толкушкой, а мать "добила" сына деревянной палкой.

После этого мальчик плакать перестал и пара как ни в чём не бывало продолжила свой отдых. Ночью, обнаружив, что ребёнок не подаёт признаков жизни, они вызвали скорую помощь. Медики констатировали его смерть.

От врачей возлюбленные утаили детали гибели малыша, однако следователям удалось установить точную причину смерти ребёнка и обстоятельства той ночи.

Сейчас горе-мамаша вместе с молодым человеком находится под стражей. В их отношении заведены уголовные дела.