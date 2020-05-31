Последний день весны встретит москвичей ливнем и грозой

Переменная облачность, ливни и грозы ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 31 мая, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице днём не превысит отметки 13 градусов, к ночи похолодает до плюс шести.

Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, временами с порывами до 18 м/с. В Москве и области объявлен жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.