Учёные выяснили, что "улучшающий память" шрифт оказался бесполезен

Разработанный для лучшего запоминания шрифт отказался малоэффективен. Это доказали учёные из Новой Зеландии и Великобритании. Они провели ряд экспериментов и выяснили, что дизайн текста практически не влияет на его запоминаемость. Результаты исследования опубликованы в журнале Memory.

Речь идёт о шрифте Sans Forgetica, разработанном два года назад австралийскими дизайнерами и исследователями Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT International University). По задумке, из-за сложности его прочтения люди должны были тратить на это больше сил, что положительно сказывалось на понимании прочитанного. По словам создателей, те, кто читал текст, написанный "запоминающимся" шрифтом, могли пересказать до 7% больше прочитанного, чем те, кто читал в обычном шрифте.

Однако такая статистика не убедила новозеландских учёных, и они провели свой эксперимент — и не один, а сразу четыре. В каждом из них участвовали от 150 до 270 человек. Одной части испытуемых предлагался текст в стиле Sans Forgetica, другой же части — в классическом стиле Arial. После прочтения участников эксперимента отвлекали различными играми и другими видами досуга, а после задавали вопросы по тексту или просто просили пересказать прочитанное.

Результаты для исследователей оказались ожидаемы: участники, читавшие текст в "запоминающемся" стиле, показывали результат всего на 1% лучше тех, кто читал текст, написанный обычным шрифтом. Учёные пришли к выводу, что Sans Forgetica действительно сложнее читать, чем другие шрифты, однако при этом текст запоминается не лучше, чем то же, написанное любым другим шрифтом. Исследователи не стали исключать, что Sans Forgetica действительно может быть полезен отдельным группам людей, но для этого нужно проводить другие эксперименты.