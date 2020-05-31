В России коронавирус подтвердился ещё у 9268 человек, общее число превысило 400 тысяч

За последние сутки в России CoViD-19 подтвердился у 9268 человек, сообщает федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 405 843 человека.

— За последние сутки в России выявлено 9268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3784 случая (40,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Данные © Оперативный штаб

Больше всего новых случаев было зафиксировано в Москве. Также в пятёрку регионов-лидеров вошли Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области.

За сутки скончалось 138 пациентов с коронавирусной инфекцией, выздоровело — 4414. Общее число жертв CoViD-19 в России выросло до 4693 человек, излечившихся — до 171 883 человек.