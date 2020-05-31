Им никто не рад. Как защититься от клещей в городе, в лесу и даже дома

Во многих регионах России режим самоизоляции уже не такой строгий, каким был в марте-апреле, поэтому люди охотно выбираются на природу или на прогулку в город. Но помимо рисков заразиться коронавирусом существует опасность подцепить клеща как на природе, так и в городе. Как уберечь себя от нежданного гостя на теле?

Клещи являются переносчиком множества инфекций. Самые распространённые на территории нашей страны — клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Если не обратиться к врачу, то обе эти болезни могут стать причиной инвалидности или смерти.

Болезнь Лайма лечится с помощью антибиотиков. От энцефалита можно спастись вакцинацией, которую нужно проходить за две недели до начала сезона прогулок и пикников. Тем, кто не делал прививки и снял с себя энцефалитного клеща, придётся лечить симптомы этой болезни с помощью иммуноглобулина. Лечение может назначить только врач, никаких народных методов или альтернативной медицины в борьбе с заразами от клещей не существует. Если вы обратитесь к врачу сразу, как обнаружите на себе клеща, тяжёлых последствий в условиях современной медицины удастся избежать.

— В настоящее время заболевания клещевым энцефалитом регистрируются на многих территориях России, где имеются основные его переносчики — клещи. Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области, — сообщают в Роспотребнадзоре.

Можно ли себя спасти?

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Стопроцентную гарантию не даёт ни один из методов профилактики. Но, используя их все, вы сможете снизить риск укуса клеща.

Первое, что рекомендуют эпидемиологи, — пройти вакцинацию. Это можно сделать в поликлинике вашего города, цена за прививку — в пределах 200–300 рублей. Делать её нужно раз в год.

Второе — правильно одеваться. Если вы идёте в лес, в сквер или просто планируете гулять с собакой по траве, лучше надеть светлую одежду, чтобы можно было заметить клеща. На пёстрой и тёмной одежде это насекомое плохо видно, а значит, клещ может незаметно пробраться к вам под одежду.

Специалист по туризму Александр Барымов отметил, что в лесу лучше заправлять брюки в носки, а волосы рекомендуется спрятать под капюшон или головной убор. Манжеты кофты должны плотно прилегать к коже, чтобы клещу было сложнее пробраться к вам под одежду.

Не стоит пренебрегать репеллентами — это очень эффективный способ спасения от паразитов. Нанесите средство согласно инструкции на упаковке, поскольку многие репелленты нельзя наносить на кожу — только на одежду. И постарайтесь осматривать себя почаще.

Клещ может попасть к вам не только в лесу, но и в городе. Например, как рассказала Лайфу Оксана из Челябинска, она нашла на себе клеща, когда вернулась домой после работы.

— Ни по каким лесам и паркам я не ходила, клещ был в волосах. Думаю, что он прицепился ко мне в маршрутке. Сейчас много садоводов, которые едут со своих участков и могут "передать" другим людям этих паучков, — объяснила Оксана.

Поэтому после прогулки или любого другого выхода из дома примите душ и тщательно осмотрите себя. Особое внимание уделите подмышкам и паховой области. И хорошенько потрясите одежду или постирайте её, чтобы не оставить клещу шанса остаться в вашем доме и укусить кого-то из близких или домашних питомцев.

Что делать, если клещ всё-таки укусил?

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

В МЧС не рекомендуют снимать клеща самостоятельно, поскольку в вашем теле могут остаться его чешуйки или лапки, которые также заражены и опасны. Лучше обратиться к врачу-травматологу или в поликлинику.

Если вы рискнули и решили удалить клеща своими руками, сделайте это с помощью пинцета. Главное — не раздавить паука, чтобы возбудитель заболевания не попал в место укуса. Затем место, на котором сидел клещ, нужно продезинфицировать спиртом или йодом, а руки — тщательно вымыть с мылом.

Не забудьте отправить клеща на исследование в лабораторию в вашем городе, чтобы исключить риск заражения энцефалитом или боррелиозом. Может оказаться, что клещ, который к вам присоседился, не был заразным.