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В психоневрологическом интернате под Саратовом коронавирус выявили у 101 человека

Сотрудников и постояльцев проверили на CoViD-19 после положительного теста у одного из работников учреждения.

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Фото © Pixabay

Вспышка коронавируса выявлена в Адоевщинском психоневрологическом интернате в селе Вязовка Саратовской области. По данным регионального оперативного штаба, CoViD-19 обнаружили у 101 сотрудника и постояльца ПНИ.

В Базарно-Карабулакском районе самое большое количество подтверждённых диагнозов 101 выявлено в ходе массового обследования сотрудников и проживающих в ПНИ в связи с заболеванием одного из сотрудников, — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что у 82 инфицированных заболевание протекает в бессимптомной форме.

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом составляет 396 575. В Саратовской области с начала эпидемии инфекцию обнаружили у 3078 человек. Из них выздоровело 1158 пациентов, умерло 34 человека.

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