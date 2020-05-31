В психоневрологическом интернате под Саратовом коронавирус выявили у 101 человека

Вспышка коронавируса выявлена в Адоевщинском психоневрологическом интернате в селе Вязовка Саратовской области. По данным регионального оперативного штаба, CoViD-19 обнаружили у 101 сотрудника и постояльца ПНИ.

— В Базарно-Карабулакском районе самое большое количество подтверждённых диагнозов — 101 выявлено в ходе массового обследования сотрудников и проживающих в ПНИ в связи с заболеванием одного из сотрудников, — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что у 82 инфицированных заболевание протекает в бессимптомной форме.