На Украине заявили об успешном испытании противокорабельных ракет "Нептун"

Украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" почти одновременно поразили две условные цели на расстоянии 85 км и 110 км от места пуска. Расстояние между целями составляло более 20 километров. Об успешном проведении испытаний нового противокорабельного вооружения сообщил глава конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.

— Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности, — приводит слова Коростелева РИА "Новости".

Как уточнил разработчик, за 10–15 километров до целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.