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На Украине заявили об успешном испытании противокорабельных ракет "Нептун"

По предварительным данным, стрельба велась по двум объектам в Чёрном море с интервалом в две секунды.

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Ракета "Нептун". Фото © Пресс-служба СНБО Украины

Украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" почти одновременно поразили две условные цели на расстоянии 85 км и 110 км от места пуска. Расстояние между целями составляло более 20 километров. Об успешном проведении испытаний нового противокорабельного вооружения сообщил глава конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.

Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности, приводит слова Коростелева РИА "Новости".

Как уточнил разработчик, за 10–15 километров до целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.

Как сообщал Лайф, бывший президент Украины Пётр Порошенко заявлял ранее о праве Киева на создание мощных ракетных комплексов, которые способны поражать цели на "большом расстоянии".

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