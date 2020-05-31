Полиция задержала почти 1400 человек в ходе протестов в городах США

Share widely: National guard and MPD sweeping our residential street. Shooting paint canisters at us on our own front porch. Yelling “light em up” #JusticeForGeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bW48imyt55 — Tanya Kerssen (@tkerssen) May 31, 2020

Полицейские задержали почти 1400 человек во время акций протеста в 17 городах США, сообщает Associated Press. Всего с четверга, по данным издания, сотрудники правоохранительных органов арестовали 1383 человека. Однако реальное число задержанных может быть больше, уточнили в агентстве.

В эпицентре событий — Миннеаполисе — полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона акций протеста, передаёт РИА "Новости".

По самой пострадавшей от беспорядков улице Лейк-стрит двигались несколько сотен человек и около трёх десятков автомобилей. Некоторые держали в руках бутылки с крепким алкоголем, кто-то — вырванный с корнем знак "Стоп", другие — инструменты для перекусывания замков и вскрытия дверей, а один из молодых людей — пистолет. Однако после того как с одной стороны им перегородили дорогу сотрудники правоохранительных органов, а с другой — нацгвардия, которая выстрелила гранатой со слезоточивым газом в сторону журналистов, толпа разбежалась по переулкам.

В Вашингтоне полицейские смогли очистить центр города после беспорядков. Однако в столице протесты были в основном мирные. При этом кто-то всё же смог поджечь два джипа Chevrolet Suburban, часто используемые полицией и спецслужбами. Под ноги толпы со стороны полиции были выброшены несколько светошумовых гранат, один из сотрудников целился в толпу из трубкообразного оружия, стреляющего резиновыми пулями. При этом задержанных или пострадавших замечено не было. Протесты начали утихать примерно к 23:00 по местному времени, а позже улицы опустели из-за патрулирования полицией перекрёстков.

Стычки жителей с полицией произошли также в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Власти городов привлекают для разгона спецсредства, а также бойцов нацгвардии.