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"В нынешних границах никогда не существовала". Украине напомнили о её исконных землях

К моменту вхождения в состав СССР Незалежной не принадлежал даже Львов.

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Фото © Pixabay

Украина никогда не существовала в тех границах, которые имеются сейчас, а те территории, на которые претендует Киев — Крым, Донбасс, ей ранее не принадлежали. Об этом заявили бывший премьер-министр страны Николай Азаров и российский сенатор Алексей Пушков.

Азаров напомнил украинским националистам, что Украина вошла в состав СССР в 1922 году без Донецка, Одессы, Харькова, Луганска, Херсона, Крыма и даже Львова.

А новоиспечённые так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да ещё и ценой десятков тысяч человеческих жизней, подчеркнул он в "Твиттере".

С Азаровым согласен и Алексей Пушков. Сенатор добавил, что всеми своими территориями Незалежная обязана Владимиру Ленину и Советскому Союзу. По его мнению, большевики совершили ошибку, передав ей вышеупомянутые территории.

Надо было оставить ей "исконные земли" несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю, отметил Пушков.

Ранее Пушков разрушил мечты экс-президента Украины Леонида Кравчука о "жёсткой единой коалиции в поддержку Украины".

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