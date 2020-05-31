"В нынешних границах никогда не существовала". Украине напомнили о её исконных землях

Украина никогда не существовала в тех границах, которые имеются сейчас, а те территории, на которые претендует Киев — Крым, Донбасс, ей ранее не принадлежали. Об этом заявили бывший премьер-министр страны Николай Азаров и российский сенатор Алексей Пушков.

Очень верное суждение. Украины в нынешних границах никогда не существовало. Она всем обязана Ленину и СССР. Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории. Надо было оставить ей «исконные земли» - несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю. https://t.co/7yIkx9iOs8 — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 30, 2020

Азаров напомнил украинским националистам, что Украина вошла в состав СССР в 1922 году без Донецка, Одессы, Харькова, Луганска, Херсона, Крыма и даже Львова.

— А новоиспечённые так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да ещё и ценой десятков тысяч человеческих жизней, — подчеркнул он в "Твиттере".

С Азаровым согласен и Алексей Пушков. Сенатор добавил, что всеми своими территориями Незалежная обязана Владимиру Ленину и Советскому Союзу. По его мнению, большевики совершили ошибку, передав ей вышеупомянутые территории.

— Надо было оставить ей "исконные земли" — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю, — отметил Пушков.