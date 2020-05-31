Три человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП в Красноярском крае

В посёлке Памяти 13 Борцов Красноярского края произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В аварии погибло три человека, ещё пятеро пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По предварительным данным, ранним утром автомобиль ВАЗ-2105 под управлением 30-летнего водителя съехал с дороги, опрокинулся и врезался в стоящий на обочине магазин. В салоне машины находилось восемь человек.
— В результате происшествия трое пассажиров автомобиля погибли (две женщины и мужчина), пять человек госпитализированы. На месте работает следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении МВД.
Водитель остался жив. Сейчас он проходит медицинское освидетельствование. Установлено, что у него не было прав на управление автомобилем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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