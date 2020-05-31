Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы на протестах в Индианаполисе — видео

En Indianapolis, EEUU .— DHF 😷 (@Ojos_de_halcon_) May 31, 2020
se les hace frente a los Antifas !!
Dueños de locales abriendo fuego contra los violentistas !! pic.twitter.com/WuFzb7xtn2
Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы на акции протеста в американском городе Индианаполис в штате Индиана. Такие данные привёл начальник городской полиции Рэндал Тейлор. Установить, кто вёл огонь, пока не удалось.
Как сообщает телеканал CNN, в результате столкновений с протестующими также пострадал один сотрудник правоохранительных органов, он получил лёгкие травмы. Полиция начала расследование происшествия.
Шеф местной полиции добавил, что гражданам рекомендовано не посещать места сбора протестующих.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Как сообщал Лайф, массовые беспорядки в США начались в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жёсткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Протесты также вспыхнули и в других городах США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Выяснилось, что один из участников задержания неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.