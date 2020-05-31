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Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы на протестах в Индианаполисе — видео

Полиция начала расследование случившегося.

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Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы на акции протеста в американском городе Индианаполис в штате Индиана. Такие данные привёл начальник городской полиции Рэндал Тейлор. Установить, кто вёл огонь, пока не удалось.

Как сообщает телеканал CNN, в результате столкновений с протестующими также пострадал один сотрудник правоохранительных органов, он получил лёгкие травмы. Полиция начала расследование происшествия.

Шеф местной полиции добавил, что гражданам рекомендовано не посещать места сбора протестующих.

Как сообщал Лайф, массовые беспорядки в США начались в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жёсткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Протесты также вспыхнули и в других городах США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Выяснилось, что один из участников задержания неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.

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