Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы на протестах в Индианаполисе — видео

En Indianapolis, EEUU .

se les hace frente a los Antifas !!

Dueños de locales abriendo fuego contra los violentistas !! pic.twitter.com/WuFzb7xtn2 — DHF 😷 (@Ojos_de_halcon_) May 31, 2020

Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы на акции протеста в американском городе Индианаполис в штате Индиана. Такие данные привёл начальник городской полиции Рэндал Тейлор. Установить, кто вёл огонь, пока не удалось.

Как сообщает телеканал CNN, в результате столкновений с протестующими также пострадал один сотрудник правоохранительных органов, он получил лёгкие травмы. Полиция начала расследование происшествия.

Шеф местной полиции добавил, что гражданам рекомендовано не посещать места сбора протестующих.