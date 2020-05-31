Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 80 тысяч

Количество выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией в Москве с момента начала эпидемии составило уже 80 179 человек. Такие данные привела заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1855 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80 179, — уточнила заммэра столицы.

Также Анастасия Ракова напомнила, что вылечившиеся москвичи могут помочь в борьбе с заболеванием, став донорами плазмы. Им может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний, ВИЧ и гепатита В и С.