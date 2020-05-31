Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 80 тысяч

Количество выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией в Москве с момента начала эпидемии составило уже 80 179 человек. Такие данные привела заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1855 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80 179, — уточнила заммэра столицы.
Также Анастасия Ракова напомнила, что вылечившиеся москвичи могут помочь в борьбе с заболеванием, став донорами плазмы. Им может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний, ВИЧ и гепатита В и С.
Коронавирус: Главное
Как ранее сообщал Лайф, темпы прироста числа заболевших коронавирусом в РФ снизились в 11,8 раза. В связи с этим регионы постепенно начинают снимать введённые ранее ограничения. Так, к привычной жизни возвращается Сахалин, также налаживается ситуация в Приморье. В Подмосковье открывают парки и парикмахерские, а москвичам разрешили гулять по определённому графику.