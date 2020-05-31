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Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 80 тысяч

За последние сутки из столичных больниц было выписано 1855 пациентов.

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Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Количество выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией в Москве с момента начала эпидемии составило уже 80 179 человек. Такие данные привела заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1855 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80 179, — уточнила заммэра столицы.

Также Анастасия Ракова напомнила, что вылечившиеся москвичи могут помочь в борьбе с заболеванием, став донорами плазмы. Им может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний, ВИЧ и гепатита В и С.

Как ранее сообщал Лайф, темпы прироста числа заболевших коронавирусом в РФ снизились в 11,8 раза. В связи с этим регионы постепенно начинают снимать введённые ранее ограничения. Так, к привычной жизни возвращается Сахалин, также налаживается ситуация в Приморье. В Подмосковье открывают парки и парикмахерские, а москвичам разрешили гулять по определённому графику.

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