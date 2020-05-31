"Клубнику от курицы не отличить". Песков рассказал о необычном симптоме CoViD-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переболевший коронавирусной инфекцией, рассказал о "совершенно необычных ощущениях" при CoViD-19. По его словам, после заражения он потерял обоняние.

— Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус... клубнику от курицы вы не сможете отличить, — рассказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент из которой в "Инстаграме" опубликовал телеведущий Павел Зарубин.

Представитель Кремля говорит, что коронавирус по ощущениям можно сравнить с гриппом — начинается всё не так и серьёзно. Песков рассказал, что в день предполагаемого заражения полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал семь километров. Он испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием, хотя уже был болен.