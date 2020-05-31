Россияне забронировали уже 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма

В Республике Крым до сентября 2020 года забронировали около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Причём цены на них не завышали, они сохранились на уровне 2018–2019 годов, сообщила председатель региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова.

— Основной поток туристов в Крыму традиционно ожидается в июле-августе, я имею в виду туристов из-за пределов полуострова. Сейчас бронирование на уровне 70% на эти месяцы, но мы ждём ещё нового туриста, который приедет к нам отдыхать из-за границы, — передаёт ТАСС её слова.

Владельцам отелей, согласно требованиям Роспотребнадзора, перед приёмом постояльцев нужно закупить маски и средства личной гигиены. Как отметила Стамбульникова, в каждом номере будут антибактериальные гели и салфетки. Также закупаются кварцевые лампы, хотя о них и не прописано в требованиях.