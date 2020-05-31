Пушков объяснил отказ Меркель ехать в США на саммит G7

Причины отказа канцлера Германии Ангелы Меркель ехать в конце июня в Вашингтон на саммит G7 более глубокие, нежели просто страх перед пандемией. Поведение политика объяснил глава Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
— Причина, конечно, не эпидемия — она идёт в Германии на спад, а острые разногласия с Трампом, в том числе по "Северному потоку — 2". Трамп, говорят, очень недоволен. Но даже если Меркель в итоге не поедет, "Большая шестёрка" — тоже неплохо, — написал Пушков в "Твиттере".
Как сообщал Лайф, Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа принять очное участие в саммите "Большой семёрки". Отказ глава германского правительства объяснила ситуацией с пандемией. Нежелание Меркель приехать в Вашингтон, по данным Politico, привело Трампа в ярость. Американский лидер якобы позвонил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и выражал негодование.