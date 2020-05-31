Учёные назвали причину одного из самых массовых вымираний в истории Земли

Британские учёные выяснили причину одного из самых массовых вымираний — девонского, случившегося 359 миллионов лет назад. Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте Science Advances , всему виной стал ультрафиолет, а точнее, его воздействие. Многие живые существа не смогли противостоять радиации. Она случилась из-за истощения озонового слоя после глобального потепления.

Исследователи нашли образцы окаменелых растений на востоке Гренландии и в Андах. Они могут относиться к Девонскому периоду. Учёные растворили их в кислоте и смогли выделить споры, отличавшиеся необыкновенной формой шипов. Уточняется, что это вызвало повреждение ДНК под действием ультрафиолета. Она стала несовместимой с жизнью для живых микроорганизмов того времени. Леса повреждены, четвероногие не выдержали урона от ультрафиолета, а группа рыб плакодермов, доминировавших в тот период, сменилась акулами и костными рыбами. И вот они смогли выжить и сохранить позиции рыб в нынешних экосистемах.