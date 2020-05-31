В Донбассе мирный житель подорвался на мине во время рыбалки

Житель Луганской Народной Республики подорвался на неустановленном взрывном устройстве, отправившись на рыбалку к линии соприкосновения сторон. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

— На неустановленном взрывном устройстве получил травматическую ампутацию правой голени мужчина 1973 года рождения, — сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что мужчина подорвался в районе подконтрольного республике посёлка Калиново.

— Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Центральную городскую многопрофильную больницу города Стаханова, — отметили в пресс-службе министерства.