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В Донбассе мирный житель подорвался на мине во время рыбалки

У мужчины диагностировано тяжёлое ранение правой ноги, он госпитализирован.

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Житель Луганской Народной Республики подорвался на неустановленном взрывном устройстве, отправившись на рыбалку к линии соприкосновения сторон. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

На неустановленном взрывном устройстве получил травматическую ампутацию правой голени мужчина 1973 года рождения, сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что мужчина подорвался в районе подконтрольного республике посёлка Калиново.

Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Центральную городскую многопрофильную больницу города Стаханова, — отметили в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что вооружённые силы Луганской и Донецкой народных республик приведены в режим полной боевой готовности.

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