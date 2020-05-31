Названа основная причина зависимости от курения

Для избавления от курения в первую очередь нужно менять образ мышления и поведенческие стереотипы, потому что основной причиной зависимости от табака является социально-психологическая. Об этом в интервью RT рассказал директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

— Купировать абстинентный синдром никотиноболезни несложно, и одномоментно это легко решается, а вот поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы бывает сложно, — говорит нарколог.

Чтобы отказаться от сигарет, нужно определить связь между манерой курения и поведением человека. Например, Зыков предлагает выяснить, срабатывают ли распространённые стереотипы "закурить в компании" или "закурить после еды".

Без понимания своей проблемы и готовности её решать курильщик не сможет отказаться от пагубной привычки, считает нарколог. По его мнению, у человека для этого должны быть какие-то стимулы и внутренняя готовность себя менять. Если же он на это не способен, то даже при большом желании бросить курить он найдёт отговорки. Это применимо к любой другой зависимости, уверен Зыков.