В Москве этот май стал самым дождливым за всю историю наблюдений

Май этого года стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Москве. К девяти утра в столице выпал ещё 21 миллиметр осадков. Таким образом, за последние три дня выпало почти три месячные нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

— Циклон, который немецкие специалисты назвали Изольда, принёс нам 82 миллиметра осадков, доведя общее количество майских дождей до 147 миллиметров, что почти три месячные нормы, — отметил Леус.

Синоптик добавил, что нынешний рекорд опередил и май 1922 года, когда выпало 131,7 миллиметра осадков, и май 1821 года, выливший на Москву 140 миллиметров осадков. Сегодняшняя цифра не окончательная. Дожди продолжатся, хотя их интенсивность ослабеет. Точная цифра рекорда станет известна сегодня после 21 часа по местному времени.