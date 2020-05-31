В Волгограде ищут мать, которая оставила сына с чужой женщиной и не вернулась

Жительница Волгограда 30 мая попросила незнакомку присмотреть за сыном и не вернулась. Мать ребёнка пообещала, что её не будет только 10 минут — за такое время она сходит за покупками. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Через полчаса женщина, с которой оставили ребёнка, забрала мальчика к себе домой и позвонила в полицию. По её словам, мальчику около 4–5 лет. Полиция проводит проверку по этому факту. Ребёнка поместили в детское социальное учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.