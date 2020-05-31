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МЧС предупредило москвичей о ливнях с грозами и штормовым ветром

Спасатели напомнили, что вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

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Столичный главк МЧС России экстренно предупредил жителей Москвы о ливне, грозе и штормовом ветре. В управлении призвали горожан соблюдать меры предосторожности.

До конца суток 31 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра порывами 13–18 м/с, — напомнили в МЧС.

Столичных водителей призвали соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию, не парковать машины под шаткими конструкциями и деревьями. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и слабо укреплённые конструкции, а также не находиться у водоёмов и не оставлять детей без присмотра.

Ранее непогода обрушилась на Подмосковье. В посёлке Нахабино из-за сильных ливней едва не ушло под воду целое садовое товарищество. Лайф снял наводнение с воздуха.

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