МЧС предупредило москвичей о ливнях с грозами и штормовым ветром

— До конца суток 31 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра порывами 13–18 м/с, — напомнили в МЧС.

Столичных водителей призвали соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию, не парковать машины под шаткими конструкциями и деревьями. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и слабо укреплённые конструкции, а также не находиться у водоёмов и не оставлять детей без присмотра.