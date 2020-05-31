Попова рассказала, как Россия будет отказываться от ограничительных мер

Российские регионы будут снимать ограничения, связанные с коронавирусом, не сразу, а постепенно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом процесс отказа от ограничительных мер уже идёт, и в ведомстве его оценивают как позитивный.

— Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере, из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным... динамика есть, процесс идёт, он позитивный, — рассказала глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24".