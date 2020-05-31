Московские медики прибыли в Псковскую область для помощи в борьбе с коронавирусом — видео

Бригады врачей из столичных клиник прибыли в Псковскую область для помощи коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Они привезли с собой в регион 40 тысяч упаковок различных лекарств, оборудование и тест-системы для выявления заболевания. Кроме того, в общей сложности из Москвы в регион доставили 100 тысяч защитных костюмов и три миллиона медицинских масок.

— В общем, [доставлены] все средства защиты, которые нужны сегодня для борьбы с коронавирусной инфекцией. Медицинская маска меняется каждые два часа, одному врачу, выходящему на смену, их нужно 12 штук. Всего на дежурство ежедневно выходит около 100 человек медперсонала, в сутки больнице требуется более тысячи масок, — рассказал заместитель председателя областного комитета здравоохранения Денис Сачков.

Ценность прибывших бригад врачей в опыте столичных медиков, которые уже добились выздоровления большей части поступивших к ним пациентов с коронавирусом в Москве.

— Москва — этого город с наибольшим количеством как заболевших, так и выздоровевших людей. В том числе с тяжёлыми осложнениями. С нами в том числе есть опытный врач-реаниматолог, который может подсказать, поделиться опытом, — рассказал врач-хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Олег Черныш.