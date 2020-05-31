В московских парках появилась разметка для соблюдения безопасного расстояния

В московских парках на прогулочные дорожки нанесли разметку для соблюдения безопасной дистанции между выходящими на прогулки москвичами. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорпарка. Там также напомнили, что посещать парки стоит по установленному администрацией города графику во избежание большого скопления людей.

— Что касается дополнительных мер безопасности, то на дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер, — приводит слова пресс-службы ТАСС.