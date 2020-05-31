Вечная молодость на батарейках. Есть ли польза от модных бьюти-гаджетов?

Блогеры и интернет-магазины активно рекламируют гаджеты по уходу за лицом и шеей, которые избавят от морщин, улучшат тонус кожи и уберут прыщи. Но есть ли реальная польза от бьюти-устройств, которые стоят совсем не дёшево?

В соцсетях популярные блогеры нахваливают щётки и массажёры для лица и шеи. По их словам, эти гаджеты способны улучшить кожу в домашних условиях эффективнее, чем в профессиональных косметических кабинетах. И подписчики им верят. В апреле на площадке "AliExpress Россия" продажи бьюти-гаджетов выросли почти на 4000% по сравнению с 2019 годом.

Нужно ли тратить деньги на устройства для красоты?

Щёточка для очищения и антивозрастного массажа лица

Самый популярный бренд, который предлагает щёточки, — Foreo. Его девайс последнего поколения Luna 3 сделан из мягкого медицинского силикона. Нажимаем на кнопку, устройство начинает вибрировать, и его щетинки убирают с кожи всё лишнее. У Foreo LUNA 3 есть 16 уровней интенсивности, создатели уверяют, что заряда аккумулятора хватает на 650 использований.

Кроме того, для гаджета разработано специальное приложение, в котором можно выбрать подходящий массаж лица или обнаружить месторасположение устройства, если вы вдруг его потеряли в ванной или в комнате.

Стоит щёточка 17 тысяч рублей. Её мини-версию можно купить за девять тысяч. Но на маркетплейсах есть более дешёвые аналоги. К примеру, на "Беру" или Wildberries подобную умную щёточку можно заказать за 1300 рублей. Возможно, у неё не такие мягкие щетинки, точно нет приложения и поиска по геолокации, но принцип работы ничем не отличается.

Есть ли польза? Косметолог Анастасия Симонова отмечает, что волшебного эффекта у таких гаджетов нет. Очищение нельзя назвать действительно глубоким, а массаж — антивозрастным. Если регулярно пользоваться скрабами и заниматься фейсбилдингом, результат будет намного заметнее, чем от гаджета за несколько тысяч рублей.

LED-прибор для лечения акне

Наличие прыщей и пятен после них негативно сказывается на самооценке, настроении и внешнем виде. Проблема очень распространённая, поэтому на ней активно пытаются заработать создатели средств для умывания, масок, скрабов и, конечно, бьюти-гаджетов. На AliExpress спрос на светодиодные приборы, которые помогут улучшить лицо, в апреле 2020 года вырос до 970%.

Светодиодные лампы обещают избавить от прыщей и их последствий. Достаточно посветить синим или красным светом на проблемный участок в течение трёх минут, и проблема решится.

Компания Foreo продаёт свои лампы за 11,5 тысячи рублей, а Dr. Dennis Gross Skincare на маркетплейсе ASOS стоит около пяти тысяч.

Есть ли польза? Пользователи гаджета отмечают, что для решения серьёзных проблем с кожей домашние LED-лампы не подходят. Можно не тратить деньги. А тем, у кого возникают маленькие прыщички, можно попробовать это устройство, но эффект будет таким же, как от кремов точечного применения. Единственное отличие — крема подсушивают кожу, а от лампы кожа не шелушится.

Роллер для молодости

Этот бьюти-аксессуар очень фотогеничен, но называть его инновацией неправильно. Аналогичными массажёрами пользовались женщины Китая ещё четыре века назад. Модницы считают, что этот аксессуар массирует кожу и увеличивает приток крови к разным зонам лица и что с его помощью можно избавиться от морщин и отёчности.

Продавцы предлагают роллеры из розового кварца и нефрита. Но далеко не всегда это является правдой. Зачастую под видом настоящего камня покупателям продают дешёвую подделку из пластика или искусственных материалов.

Стоят такие роллеры от тысячи до 10 тысяч рублей — в зависимости от бренда и обещаний производителя.

Есть ли польза? Массажёр, как отмечают косметологи, может расслабить мышцы, снять напряжение и стрессовые состояния кожи — розацею или псориаз. Но он никак не способствует выработке коллагена и эластина, а значит, не сокращает глубину морщин.

У всех этих гаджетов есть огромное количество аналогов, но ни один из них не будет работать эффективно, если вы едите много сладкой и жирной пищи, не занимаетесь физической активностью и употребляете недостаточное количество витаминов. Лечить проблемы с кожей нужно изнутри.