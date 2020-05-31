Выход iPhone 12 могут отсрочить. Брать айфон сейчас или дождаться новых?

Презентацию и релиз нового поколения iPhone могут перенести на долгий срок из-за пандемии коронавируса. Apple сомневается, что в условиях кризиса продажи устройств могут быть высокими. В связи с этим возникает вопрос: потерпеть и дождаться нового поколения iPhone или брать уже доступные модели прямо сейчас? Лайф разбирался в ситуации.

Аналитики инвестиционного банка Cowen полагают, что презентация и выход нового поколения iPhone сдвинется на два месяца. Так, смартфоны представят в начале ноября, а выпустят в продажу — в конце. Традиционно презентация Apple проходит 12 сентября, а выходят устройства в последнюю неделю того же месяца.

Причина тому — кризис, вызванный коронавирусом. Apple уже готова к этому — во втором квартале этого года компания планирует отгрузить в магазины 35 миллионов iPhone, а это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, приводят данные аналитики Cowen.

Они не единственные, кто предрекает это. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники утверждало, что Apple отложит презентацию новых смартфонов на месяц. Сама компания из Купертино не делает заявлений. Но она реагирует на обстановку с пандемией, конференция для разработчиков на платформах Apple (WWDC) в 2020 году пройдёт онлайн.

Перенос выхода iPhone — не проблема. Такое уже было, и всё прошло гладко

Фанаты Apple и гики вряд ли воспримут такое решение как сенсацию. Apple и раньше переносила релизы своих главных хитов, только из-за недоработок в них, а не экономической ситуации. iPhone X вышел 3 ноября 2017 года, а не в конце сентября, iPhone XR — 26 октября 2018 года, а не опять же в конце сентября.

Оба смартфона привлекали к себе внимания больше, чем модели, выходившие в срок в том же году. Оба становились самыми популярными в мире и вошли в историю Apple, поэтому вывода два: Apple можно смело переносить презентацию и релиз, на продажах это вообще не скажется. Если они и будут низкими, то из-за низкой платёжеспособности пользователей, а не переноса презентации.

Чем будут интересны новые модели iPhone?

В 2020 году Apple выпустит аж четыре айфона, не считая SE, вышедшего этой весной. Два — преемники iPhone 11 и два в точности заменят 11 Pro и 11 Pro Max.

Это будет не продолжение iPhone X, как XS (XS Max) и 11 Pro (11 Pro Max), а радикально обновлённое поколение. Apple использует один и тот же дизайн в течение трёх лет. С момента выхода iPhone X три года прошло, а значит, пора двигаться дальше. В 2020 году планируется масштабное переосмысление как минимум внешнего вида айфонов.

Скорее всего, смартфоны получат корпуса с острыми углами, как было в моделях 4-5S. Из практических нововведений — будут экраны с частотой обновления 120 Гц, на которых картинка станет более плавной.

Основная камера iPhone 12 Pro и 12 Pro Max получит четыре модуля, четвёртым станет ToF-сенсор. Предназначен он для измерения расстояния от камеры до объекта. Это позволяет создавать 3D-фотографии и улучшает работу дополненной реальности, о которой Apple усиленно говорит последние три года. В общем, обновление не проходное.

Какими будут цены?

Авторитетный инсайдер Джон Проссер уже опубликовал возможные цены на следующее поколение iPhone. По его данным, они будут такими:

iPhone 12 на 5,4 дюйма — от $649;

iPhone 12 на 6,1 дюйма — от $749;

iPhone 12 Pro на 6,1 дюйма — от $999;

iPhone 12 Pro на 6,7 дюйма — от $1099.

Для сравнения: вот цены на актуальное поколение на старте продаж в сентябре 2019 года:

iPhone 11 — от $749;

iPhone 11 Pro — от $999;

iPhone 11 Pro Max — $1099.

То есть они не увеличатся уже третий год подряд, что логично в условиях кризиса. Поэтому переживать насчёт того, потянете ли вы их, не стоит. Если вы задумываетесь о покупке айфона сейчас, то через полгода ситуация для вас не изменится, они будут стоить столько же.

Кому стоит ждать новых моделей iPhone?

Давайте сразу вынесем за скобки тех, кому нужен актуальный дизайн, — этим пользователям по умолчанию нужен последний айфон и чтобы он был таковым весь следующий год. Прежде всего новое поколение будет интересно тем, кто хочет себе смартфон с максимальной функциональностью и самыми передовыми технологиями. С такими запросами через полгода iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro. Max станут неактуальными. XS, XS Max, 11 Pro и 11 Pro Max — минорные обновления iPhone X. iPhone 12 же будут сильно отличаться от предшественников.

Экран на 120 Гц поднимет планку качества устройства для вас. По опыту использования Realme X2 Pro с 90 Гц, вы потом не сможете смотреть на дисплей с 60 Гц — слишком уж плавная картинка на экранах с увеличенной частотой обновления.

Кроме того, камера совершенствуется из поколения в поколение. В XS и XS Max поставили камеру с увеличенными пикселями — так она стала лучше снимать при недостаточной освещённости. А в 11 Pro и 11 Pro Max был добавлен ночной режим, в котором фотографии получаются хорошо освещёнными даже при минимальном количестве света.

Кому можно брать актуальную модель сейчас?

Тем, кому неважно, чтобы его смартфон был самым совершенным. В таком случае вы можете брать любой айфон из имеющихся в продаже. Пользователям важны два момента — iOS и экосистема. Все устройства отвечают этим запросам.

Практика показывает, что среди фанатов Apple таких большинство. Иначе не объяснить популярность iPhone XR, 11 и SE (2020). Оба отстают от конкурентов на Android, и это не мешает им продаваться лучше.

Есть ли альтернативы?

Есть. Прежде всего это OnePlus 8 Pro. Он полностью оправдает ожидания человека, желающего получить смартфон с самыми актуальными технологиями.

Разрешение экрана — Quad HD+, частота обновления — 120 Гц, оба этих параметра можно выкрутить на максимум. Железо топовое: процессор — Snapdragon 865, чип памяти — UFS 3.0, ёмкость аккумулятора — 4510 мАч, защита от воды и пыли — IP68, разрешение камеры — 48+48+8+5 Мпикс. К минусам можно отнести разве что последнюю, iPhone, Samsung и Huawei снимают лучше. В остальном это лучший Android-флагман в 2020 году.

Также сбалансированные флагманы — OPPO Find X2 и Samsung Galaxy S20 Ultra. Впрочем, вряд ли они переманят к себе много фанатов Apple. Этим пользователям важна экосистема, а её могут предложить только айфоны. Именно поэтому SE (2020) с широкой рамкой, кнопкой "Домой" и маленьким аккумулятором до сих пор актуален.