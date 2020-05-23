В коробку к новому iPhone не положат наушники? Почему это правильно, но комплект — всё равно кошмар

От этой гарнитуры давно пора отказаться. Но также пора оставить в прошлом и другое содержимое коробок iPhone. На фоне конкурентов они смотрятся посредственно.

Возможно, iPhone лишится наушников. Но это не беда

В конце мая в Сети появился слух, что Apple откажется от проводных наушников EarPods в комплекте с iPhone. Естественно, информация была воспринята негативно. Пользователи ждут изменений в коробке — быстрая зарядка кладётся в комплект только к смартфонам iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, к iPhone 11 и SE — только медленные адаптеры. И вместо того чтобы поощрять фанатов актуальным блоком питания в следующем поколении, компания, наоборот, обедняет комплект.

Возможный вывод — Apple снова зажимает аксессуары и заставляет платить за них, продавая отдельно. Даже аналитик Минг Чжи Куо предрекает рост продаж AirPods на этой почве. На деле же фанаты не лишатся ничего важного. Это решение абсолютно правильное: проводные наушники для смартфонов стали почти бесполезными с момента перехода с 3,5 мм на Lightning и USB-C в 2016 году. А AirPods продвигаются другими способами.

Точнее, они стали проприетарными и совместимыми только со смартфоном. А этого мало, чтобы стать значимым аксессуаром. Например, проводные наушники всё ещё актуальны для геймеров — с ними нет задержки звука и ориентироваться в играх проще. EarPods с Lightning подключить к консоли или компьютеру невозможно.

Как гарнитура для смартфона они тоже вторичны — мы стремительно переходим на беспроводные аксессуары. Поэтому логично, что эти наушники теряют актуальность и от них пора отказаться, хотя бы не класть в комплект.

Комплект iPhone — худший среди всех смартфонов. Там либо древняя зарядка, либо медленная быстрая

Впрочем, критики Apple за обеднение коробки iPhone остаются правыми, хоть и предъявляют претензии не за то решение. Комплект айфонов — настоящий стыд.

Сейчас официально продаются следующие модели iPhone: XR, SE, 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Как мы уже сказали, быстрая зарядка идёт только в комплекте с двумя последними. Остальные вынуждены покупать её отдельно. И мы понимаем, что сделает это менее половины пользователей.

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Плохо это по двум причинам. Пользователи получат айфон с ограниченной функциональностью. Кроме того, они будут отрезаны от современных технологий и нового пользовательского опыта. То есть компания тянет аудиторию вниз, пока индустрия развивается в этом направлении.

А быстрая зарядка сильно упростила нам жизнь. Лучше всего это заметно, когда смартфон разряжен, а он вам срочно нужен.

Быстрая зарядка — возможно, слабейшая сторона Apple. Лидер в этом направлении — конгломерат BBK. Одна из его компаний — Realme. Осенью прошлого года у неё вышел смартфон X2 Pro, который заряжается за 15 минут на 61%. В кратчайшие сроки вы получите количество энергии, которого хватит на день пользования. До 100% аппарат заряжается за 35 минут.

У Apple же показатели одни из самых скромных. Мощность быстрой зарядки — 18 ватт. По данным PhoneArena, iPhone 11 Pro заряжается за 15 минут на 28%, за полчаса — на 55%, за час — на 85%, а до полной зарядки — за 1 час 42 минуты. А теперь сравните показатели смартфона 2017 года OnePlus 5T: 53% за полчаса и 100% — чуть более чем за час. То есть самый дорогой флагман работает на уровне среднего класса трёхлетней давности.

И в заключение — комплект к смартфону iPhone просто скучный. Представьте, что вы перешли с 6S на XR. Вы увидите ту же самую коробку и те же аксессуары. Стив Джобс был уверен, что 50% впечатлений от устройства мы получаем при распаковке. Кажется, Тим Кук об этом забыл.

Почему так происходит?

Apple может предлагать решения хуже, чем у конкурентов на Android, и всему виной — сами пользователи. Они всем довольны, даже когда их бренд отстаёт от времени.

После выхода нового iPhone пользователи Интернета ругают Apple за отсутствие инноваций. Только вот гики — совершенно не аудитория компании, а массовый пользователь iPhone покупает смартфон раз в три года. Он не следит за индустрией, iPhone для него — выбор по умолчанию. И, по его предположению, этот смартфон — лучший по всем параметрам.

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Глобально так себя вести Apple позволяют два момента:

1. Пользователи iPhone не смотрят по сторонам. Android-смартфоны вынуждены стремительно развиваться и выпускать по два смартфона в одной ценовой категории. Поскольку перейти с одного бренда Android-смартфонов на другой безболезненно крайне легко, тут нужно постоянно стремиться к совершенству. У пользователей iPhone альтернатив нет, поэтому и сравнивать не с чем.

Вспомните восторг по поводу выпуска iPhone 11 Pro и его Max-версии. В них появился ночной режим, с которым получаются качественные фотографии при недостаточной освещённости. И люди заспамили фотографиями соцсети, будто раньше такой возможности не было. В этот момент Huawei ушла на второй план, хотя ночной режим — её фишка. Популярным этот режим сделал флагман P20 Pro, а съёмка при ультраслабой освещённости была добавлена в P30 Pro.

2. Пользователи iPhone оценивают новый смартфон относительно своего старого смартфона, а не конкурентов. Экран — худшее, что есть в iPhone XR и 11. Там технология IPS с менее насыщенными цветами и более высоким энергопотреблением, низкие разрешение и плотность пикселей. Android-смартфоны за ту же цену предлагают дисплеи AMOLED с разрешением минимум Full HD+ и плотностью пикселей от 400 ppi.