Сколько памяти нужно смартфону в 2020 году

Память мобильного устройства — больная тема для многих пользователей. Она быстро забивается и не даёт сохранять файлы, если объём маленький, а дополнительные гигабайты повышают ценник. Сколько же памяти нужно Android-смартфону и под какие задачи?

Android и предустановленные приложения. Сколько памяти занято на любом смартфоне

Производители смартфонов указывают полный объём накопителя, а не свободное место. Важно знать, что часть пространства занимают операционная система и оболочка.

Проверили данные на трёх Android-смартфонах: Realme X2 Pro, Realme 6 и Huawei P30 Pro. На всех устройствах система занимает примерно 12–16 Гб накопителя. Важно: данные могут сжиматься в зависимости от того, насколько сильно хранилище заполнено.

Кроме того, на смартфон предустановлены приложения. Какие — зависит от производителя. На всех Android-устройствах, кроме Huawei и Honor, точно будут стоять сервисы Google. Впрочем, вряд ли они займут и два гигабайта. Эти приложения весят 60–150 Мб. Из коробки на смартфоне будут установлены примерно 25 программ. Возьмём максимум: 25 приложений размером в 150 Мб займут 3,75 Гб.

Фото © LIFE

Итого: из коробки будет занято 16–20 Гб накопителя. У нас было занято 18,3 Гб. 12,9 Гб заняла система, 5,39 Гб — приложения.

Самые популярные приложения занимают совсем мало места. Но это пока

Соцсети, мессенджеры, мобильные банки — приложения, которые устанавливает каждый пользователь. Доставка еды, такси, интернет-магазины, облачное хранилище — уже зависит от потребностей. Но явно вы не ограничитесь первыми тремя типами.

Установили следующие приложения: три соцсети (Facebook был предустановлен), два мессенджера, три мобильных банка, три сервиса такси, два сервиса доставки еды, три торговые площадки, один стриминговый сервис и одно облачное хранилище. Всё это заняло меньше 2 Гб накопителя.

Важно: объём памяти, занимаемый одним приложением, может многократно увеличиваться от количества загруженных данных. Минимальный объём хранилища в смартфонах 2019–2020 гг. — 32 Гб, в этом случае у нас осталось 12 Гб для кеша, музыки из стриминговых сервисов и фильмов из онлайн-кинотеатров.

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Итого: на самые необходимые приложения ушло 2 Гб. Вместе с системой и предустановленными получается 20,1 Гб.

Игры уже тяжелее. Сколько памяти должно остаться под них

Когда есть всё необходимое, можно задуматься и о развлечениях. Самые тяжёлые приложения — игры.

Мы установили 8 самых популярных игр из Google Play: PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile, Clash of Clans, Last Day of Earth: Survival, PES 2020, Subway Surfers, Asphalt 9 и Trial Xtreme 4. Вместо они заняли 10 Гб накопителя.

Важно: игра игре рознь. Есть PUBG Mobile на 1,93 Гб, а есть Subway Surfers на 159 Мб.

Фото © LIFE

Итого: если вы хотите установить несколько игр, вам понадобится 10 Гб накопителя. Вместе с системой, предустановленными приложениями и самыми часто используемыми выходит 30 Гб.

Фото и видео — вот что занимает всю вашу память

Это то, за чем нужно следить. Мы добавляем файлы в галерею, делаем фото или снимаем видео чаще, чем скачиваем приложение или загружаем фильм в онлайн-кинотеатре.

Проверили заполненность хранилища на двух смартфонах — Realme X2 Pro и Huawei P30 Pro. Использовали их при разных сценариях: первый повседневно с декабря по май, а со вторым съездили в путешествие в феврале на неделю и привезли сотни фотографий и видео. На первом фотографии заняли 28 Гб, а видео — 687 Мб. На втором на фото пришлось 7 Гб, а на видео — 30 Гб.

Фото © LIFE

Итого: за полгода фотографии могут занять 25–30 Гб накопителя, если не увлекаться фотосъёмкой. Одно путешествие — 35–40 Гб. В первом случае с системой, предустановленными приложениями, самыми часто используемыми и играми получается 55–60 Гб, во втором — 65–70 Гб.

А сколько оперативной памяти нужно Android-смартфону?

Аналитики Android Authority исследовали приложения на то, сколько оперативной памяти они занимают. На основании этого они сделали выводы, сколько ОЗУ нужно современному смартфону.

YouTube, WhatsApp и другие лёгкие приложения занимают от 100 до 300 Мб. Нетребовательные игры и Twitter — от 300 до 400 Мб. Instagram, "Google.Карты" и "Google.Фото" тратят от 400 до 700 Мб.

Google Chrome — одно из самых требовательных приложений. С тремя открытыми вкладками браузер занимает 900 Мб оперативной памяти. Столько же требуют Asphalt 9 и другие нетребовательные 3D-игры. Требовательные вроде PUBG Mobile занимают в памяти 1200 Мб.

Исходя из этих данных, для наиболее комфортного пользования смартфоном нужно иметь 6 Гб оперативной памяти. В этом случае в ней можно держать одно требовательное приложение, например игру PUBG Mobile, и несколько лёгких.

С 8 Гб вам будет ещё комфортнее. Можно уместить требовательную игру, браузер и несколько нетребовательных приложений. Сама система занимает около 2 Гб оперативной памяти.

Итого: 6 Гб — самый оптимальный объём оперативной памяти

Вывод

Фото © LIFE

16 Гб накопителя — неприемлемо. Вы будете сносить одни приложения, чтобы установить другие, и постоянно думать о том, как бы освободить место в накопителе.

32 Гб накопителя — нормально, если для вас смартфон исключительно средство общения и потребления контента. Соцсети, мессенджеры, сервисы установить можно. Если мало фотографировать и не увлекаться кешированием фильмов и музыки, проблем не возникнет.

64 Гб накопителя — минимальный объём памяти в 2020 году, если для вас смартфон — это не только общение, но и камера с мультимедиа. Точно хватит для игр, а вот с кешированием файлов и фотографиями могут возникнуть проблемы, поэтому тут количество сохранённых данных нужно контролировать вручную.

128 Гб накопителя — оптимально, если вы активно пользуетесь камерой. Такой накопитель забьётся файлами примерно за год, если отключить автосохранение фото и видео в мессенджерах.

256 Гб накопителя — столько памяти минимум нужно, чтобы о ней не думать. Фотографиями и видео она может не забиться и за год, даже если вы не отключите автосохранение файлов в мессенджерах. С одной стороны, избавляет от проблем, с другой — расслабляет, и галерея превращается в мусорку.

512 Гб и 1 Тб накопителя — заполнить почти нереально.

Меньше 4 Гб оперативной памяти — неприемлемо.

4 Гб оперативной памяти — минимальный объём.