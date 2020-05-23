7 ежедневных привычек, которые медленно, но верно разрушают ваш мозг

Согласно последним исследованиям, сидячий образ жизни, использование гаджетов и даже громкая музыка могут в прямом смысле сделать вас глупее. Чтобы этого избежать, придётся как следует поработать над собой, указывает автор статьи, размещённой на платформе Medium.

1. Недостаток физической активности

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Недостаток физической активности может привести не только к болезням сердца, ожирению, депрессии и раку, но и к деменции. Согласно новому исследованию, пассивный образ жизни снижает когнитивные функции мозга, а регулярные физические упражнения, наоборот, улучшают память и способность к обучению.

2. Многозадачность

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Использование смартфона параллельно с выполнением других задач — привычка, которая влияет на мозг не самым лучшим образом. Эрл Миллер, нейробиолог из Массачусетского технологического института, утверждает, что "мозг не ориентирован на многозадачность, он просто очень быстро переключается с одной задачи на другую". Это неизбежно ведёт к снижению качества мыслительного процесса. Кроме того, многозадачность увеличивает уровень гормона стресса кортизола, а также адреналина, который чрезмерно стимулирует мозг и вызывает путаницу в мыслях.

3. Информационная перегрузка

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Мы уделяем слишком много внимания сообщениям, уведомлениям и электронным письмам, на которые приходится реагировать в течение дня. Непрерывный поток контента может вызвать стресс, если его не контролировать. Гленн Уилсон, профессор психологии из Грешем-колледжа (Лондон), обнаружил, что в ситуации, когда вы пытаетесь сосредоточиться на определённой задаче, а в вашем электронном ящике есть непрочитанное письмо, ваш IQ снижается на 10 пунктов. Чтобы помочь мозгу, следует фильтровать входящую информацию, отсекая всё лишнее.

4. Сидячий образ жизни

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Согласно новому исследованию Калифорнийского университета, у людей, которые ведут сидячий образ жизни, наблюдается истончение мозговой ткани, отвечающей за память. Авторы статьи утверждают, что в этом случае даже занятия спортом не способны компенсировать вред, нанесённый мозгу. Исправить ситуацию можно, сократив "сидячие" периоды, например, чаще ходить, работать стоя и просто как можно больше двигаться.

5. Взаимодействие с экранами

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Современный человек вынужден потреблять информацию с помощью различных электронных устройств, сокращая периоды живого общения. Вместе с тем исследование, проведённое Мичиганским университетом, показало, что всего один десятиминутный разговор с другим человеком улучшает память и познавательные функции. А вот недостаток личного взаимодействия, напротив, ограничивает возможности мозга. Избыток времени, проведённого перед экраном, отрицательно сказывается не только на интеллектуальных способностях, но и на эмоциональном фоне, утверждают эксперты.

6. Использование наушников

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Регулярное прослушивание музыки в наушниках на максимальной громкости может привести не только к глухоте. Например, у пожилых людей потеря слуха напрямую связана с ментальными проблемами, такими как болезнь Альцгеймера: когда вашему мозгу приходится усердно трудиться, чтобы понять, что происходит вокруг вас, он не может сохранить то, что вы услышали, в памяти. Вот почему снижение громкости наушников — это отличный способ сохранить и слух, и здоровье мозга.

7. Недостаток сна

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