Американец делится отцовской мудростью на YouTube, чтобы помочь тем, кто растёт без папы

Роб прекрасно знает, каково это, когда у тебя нет человека, который бы научил тебя таким обычным вещам, как завязывание галстука или бритьё. После ухода отца мальчик переехал к своему старшему брату, который не мог взять на себя обязанности по наставлению подростка "на путь истинный". Кенни пришлось самому набивать шишки и зарабатывать бесценный опыт, зато сейчас он делится им со всеми, кто оказался в такой же ситуации, как и он.

Я родился в неполной семье, поэтому целью моей жизни стало то, чтобы вырастить из моих детей достойных взрослых. Теперь, когда мне, ну знаете, за 50, я почувствовал, что уже выполнил свою цель. А что дальше? Энергия из меня бьёт ключом

Совсем недавно, 1 апреля, Роб создал свой канал в "Ютубе". Там он публикует ролики, в которых показывает, как решать вопросы, которые рано или поздно появляются в жизни любого подростка. Как бриться, как завязывать галстук, даже как гладить — этому легко научиться, просто посмотрев видео папы-блогера.

Роб рассказывает, что идея создания канала появилась у него ещё два года назад. Но в вечной суете у него никогда не было времени, чтобы привести свой план в действие. Возможность появилась, только когда из-за пандемии в Штатах ввели карантин.