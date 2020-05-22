Американец делится отцовской мудростью на YouTube, чтобы помочь тем, кто растёт без папы

Роб прекрасно знает, каково это, когда у тебя нет человека, который бы научил тебя таким обычным вещам, как завязывание галстука или бритьё. После ухода отца мальчик переехал к своему старшему брату, который не мог взять на себя обязанности по наставлению подростка "на путь истинный". Кенни пришлось самому набивать шишки и зарабатывать бесценный опыт, зато сейчас он делится им со всеми, кто оказался в такой же ситуации, как и он.
Я родился в неполной семье, поэтому целью моей жизни стало то, чтобы вырастить из моих детей достойных взрослых. Теперь, когда мне, ну знаете, за 50, я почувствовал, что уже выполнил свою цель. А что дальше? Энергия из меня бьёт ключом
Роб Кенни
Кадры из видео © YouTube / Dad, how do I?
Совсем недавно, 1 апреля, Роб создал свой канал в "Ютубе". Там он публикует ролики, в которых показывает, как решать вопросы, которые рано или поздно появляются в жизни любого подростка. Как бриться, как завязывать галстук, даже как гладить — этому легко научиться, просто посмотрев видео папы-блогера.
Роб рассказывает, что идея создания канала появилась у него ещё два года назад. Но в вечной суете у него никогда не было времени, чтобы привести свой план в действие. Возможность появилась, только когда из-за пандемии в Штатах ввели карантин.
Скриншот © YouTube / Dad, how do I?
За полтора месяца мужчина собрал всего 40 тысяч подписчиков. Но недавно пользователь "Фейсбука" Крис Харт написал о канале у себя на странице. Всего за сутки количество подписчиков Кенни взлетело почти до 800 тысяч. В комментариях пользователи, которые росли без отца, благодарят Роба за его доброту и признаются, что смотрели некоторые видео со слезами на глазах, пишет Upworthy.
Что ж, если я могу передать свой опыт, чтобы помочь людям, почему бы мне этим не заняться... и эта идея нашла отклик. Я получаю такие удивительные комментарии от людей. Для меня это большая честь!
Роб Кенни
WOW-news
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