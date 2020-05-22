Блогерша из Краснодарского края, которая встречается с пасынком, объявила об их скорой свадьбе

Недавно 35-летняя блогерша из Славянска-на-Кубани, Краснодарский край, Марина Балмашева поделилась с поклонниками в "Инстаграме" счастливой новостью. Она и её 20-летний пасынок Вова наконец-то решили узаконить свои отношения — в понедельник пара планирует подать заявление в загс. Но блогерша призналась, что пока не понимает, хочет она свадьбу или нет. Поэтому она попросила советов у подписчиков.

Фото © Instagram / marina_balmasheva

Поздравляю! И фамилию менять не нужно 😂 tat.marina

Уже не знаете, чем держать подписчиков. Жопа растёт, детей снимать нельзя, всё, что можно, уже отрезала, Вова скучный до изжоги. Вот и свадьба подоспела... koshkin__denis

Всё бы ничего... Но... Бедная женщина ваша свекровь... Не дай бог такое... Бывшая жена бывшего мужа — жена сына fedorovaluba61

Фото © Instagram / marina_balmasheva

Хоть многие и поздравили пару с предстоящей свадьбой, не всех подписчиков устроила такая ситуация. В последнее время их расстраивает поведение любимого блогера, ведь сперва она увела мужа из семьи, а затем, спустя несколько лет, променяла его на собственного пасынка. Подписчиков возмутило, что у Марины хватило совести бросить мужа и переключиться на парня, которого сама же и воспитала и с которым у неё разница в 15 лет.

Фото © Instagram / marina_balmasheva