Недавно 35-летняя блогерша из Славянска-на-Кубани, Краснодарский край, Марина Балмашева поделилась с поклонниками в "Инстаграме" счастливой новостью. Она и её 20-летний пасынок Вова наконец-то решили узаконить свои отношения — в понедельник пара планирует подать заявление в загс. Но блогерша призналась, что пока не понимает, хочет она свадьбу или нет. Поэтому она попросила советов у подписчиков.
Поздравляю! И фамилию менять не нужно 😂
Уже не знаете, чем держать подписчиков. Жопа растёт, детей снимать нельзя, всё, что можно, уже отрезала, Вова скучный до изжоги. Вот и свадьба подоспела...
Всё бы ничего... Но... Бедная женщина ваша свекровь... Не дай бог такое... Бывшая жена бывшего мужа — жена сына
Хоть многие и поздравили пару с предстоящей свадьбой, не всех подписчиков устроила такая ситуация. В последнее время их расстраивает поведение любимого блогера, ведь сперва она увела мужа из семьи, а затем, спустя несколько лет, променяла его на собственного пасынка. Подписчиков возмутило, что у Марины хватило совести бросить мужа и переключиться на парня, которого сама же и воспитала и с которым у неё разница в 15 лет.
Марина постоянно оправдывается, поясняя, что уходила не от мужа к пасынку. Так получилось, что отношения с Алексеем, продлившиеся 13 лет, подошли к концу, из-за них блогерша набрала большой вес, находя утешение в еде. Но теперь она сбросила 60 килограмм, подправила внешность благодаря нескольким операциям и ушла от мужа. Марина была готова к новым отношениям, и в этот момент в её жизнь вошёл Вова. Но что бы ни говорила женщина, многие её поклонники были крайне возмущены её поведением.
WOW-news
Блогерша из Краснодарского края, которая встречается с пасынком, объявила об их скорой свадьбе
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