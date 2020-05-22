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Зачем все узнают, на какой диван они похожи, и почему это так смешно: 10 постов из Twitter

Последние дни в русскоязычном сегменте "Твиттера" всё чаще появляются публикации с фотографиями диванов. Ничего необычного, просто пользователи массово участвуют в своеобразном флешмобе под названием "Какой ты диван". Задача проста: найти в Интернете модель, в названии которой есть ваше имя, и опубликовать её фотографию. Желательно с остроумным комментарием. Возможно, вам тоже стоит попробовать. Внизу — подборка самых уморительных твитов по теме.

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Фото © Twitter / yanetancuyu

"Кажется, я случайно породил дивано-флешмоб!"

Фото © Twitter / ro_666

"Увидела в "Твиттере" дурацкий флешмоб "Какой ты диван", конечно же, вы тоже должны его увидеть. Диван, достойный императорских дворцов!"

Фото © Twitter / ranyarolirie

"А какой ты диван сегодня?"

Фото © Twitter / tutvamnemoskva

"Этот диван, как вся моя жизнь"

Фото © Twitter / mrsjackssparrow

"Ахахаахахаха, господи, выкатной!!!!! лучшее!! спасибо Роджеру за идею!!!!"

Фото © Twitter / kasahara_mei

"Ты в жизни vs мама рассказывает о тебе подругам, у которых дочери твоего возраста"

Фото © Twitter / beeself

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Фото © Twitter / zhritsa_edi

"Я и не сомневалась, что диван АНАСТАСИЯ будет выглядеть как-то так"

Фото © Twitter / yanetancuyu

"У меня был огромный выбор, но мне кажется, этот никуда не вписывающийся диван — вот это я

Фото © Twitter / nufrolofff

"Ну, в принципе, нормальный диван, с ноткой колхоза, прям как я"

Фото © Twitter / sutulaiasobaka

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