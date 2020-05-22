Зачем все узнают, на какой диван они похожи, и почему это так смешно: 10 постов из Twitter

"Кажется, я случайно породил дивано-флешмоб!"

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"Увидела в "Твиттере" дурацкий флешмоб "Какой ты диван", конечно же, вы тоже должны его увидеть. Диван, достойный императорских дворцов!"

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"А какой ты диван сегодня?"

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"Этот диван, как вся моя жизнь"

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"Ахахаахахаха, господи, выкатной!!!!! лучшее!! спасибо Роджеру за идею!!!!"

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"Ты в жизни vs мама рассказывает о тебе подругам, у которых дочери твоего возраста"

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"Я и не сомневалась, что диван АНАСТАСИЯ будет выглядеть как-то так"

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"У меня был огромный выбор, но мне кажется, этот никуда не вписывающийся диван — вот это я

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"Ну, в принципе, нормальный диван, с ноткой колхоза, прям как я"