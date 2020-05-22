Вышедший из тюрьмы актёр покончил с собой, расстреляв мать своей 4-летней дочки

Когда-то американский актёр Хэйген Миллс и его возлюбленная Эрика Прайс были обычной счастливой парой, которая постоянно улыбалась на снимках. Они начали встречаться в 2012 году, а через четыре года у них родилась дочка. Семья жила в Кентукки, где девушка работала медсестрой, а парень периодически ездил на съёмки в Голливуд.
Когда наметился разлад в отношениях и жизнь артиста пошла под откос, точно пока не ясно. Однако конец у неё вышел трагический. 29-летний парень покончил с собой, после того как схватился за оружие и попытался убить Эрику. Он дождался, когда она вернётся домой, удерживая там дочку и мать девушки. А потом выстрелил ей в руку и в грудь и лишил себя жизни, пишет Daily Mail.
Мама девушки и дочка не пострадали. А Эрику срочно доставили в больницу, её состояние расценивается как стабильное. Матери-одиночке потребуется длительное лечение.
Фото © Facebook / Hagen Mills
При этом тревожные звоночки появились давно. Хэйгена Миллса ранее уже привлекали к ответственности за угрозы и нападения. А 30 марта 2020 года его арестовали по обвинению в изнасиловании, нападении и хранении наркотических веществ. 6 мая парня выпустили под залог.
WOW-news
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