Грабители запытали рэпера до смерти, не зная, что он лишь притворялся богачом в соцсетях

Деньги, красивые девушки и дорогие машины — незаменимые атрибуты для сценического образа многих рэперов. Однако это вовсе не значит, что они обладают богатством, которое демонстрируют в клипах и соцсетях. Исключением не оказался и португальский музыкант Дэвид Мота, известный под псевдонимом Mota Jr. Парень хвастался роскошной жизнью, но на самом деле был далеко не миллиардером. Однако грабители решили иначе.

Фото © Instagram / officialmotajr

Рэпера похитили 15 марта у его собственного дома. По словам матери, ему позвонили посреди ночи и попросили спуститься вниз. А затем его, предположительно, похитили двое вооружённых людей в капюшонах. Позже в лифте обнаружили следы крови, а у подъезда — тапочки и кепку музыканта.

Фото © Instagram / officialmotajr

Тело Моты нашли только недавно, более чем через два месяца после того, как его объявили пропавшим без вести. Останки находились в лесистой местности в 50 км от дома, пишет The Sun.

Фото © Instagram / officialmotajr, Facebook / Mota Jr

По версии правоохранителей, которые продолжают расследование жестокого преступления, рэпера похитили ради денег, поскольку нападавшие посчитали, что он богат. Они пытали парня, желая выяснить, где он хранит свои сбережения и драгоценности. Но, видимо, так ничего и не добившись, расправились с музыкантом. А потом отправились грабить его дом. Сейчас их разыскивает полиция.

Фото © Facebook / Mota Jr