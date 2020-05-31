Экономим и едим. Свинина, говядина или баранина — какое мясо выгоднее и полезнее для организма

Мясоеды и диетологи постоянно спорят, какое мясо выбирать, чтобы не навредить организму и не ударить по семейному бюджету. На самом деле каждый продукт полезен по-своему. Важно покупать то мясо, которое подходит именно вам по своим характеристикам.

Красное мясо врачи рекомендуют людям, которые много работают физически. В нём много полезных микроэлементов, необходимых нашим мышцам и костям. При этом в день не рекомендуется есть более 200–250 граммов свинины, говядины или баранины. Сочетать эти продукты необходимо с овощами, чтобы поддерживать баланс всех витаминов и полезных веществ в организме.

При этом важно отметить, что постная свиная вырезка является и самой низкокалорийной, и самой бюджетной — около 200–250 рублей за килограмм. Но в ней меньше витаминов, чем в говядине или баранине, кроме того, свинина может провоцировать аллергические реакции, её нельзя употреблять в сыром виде из-за большого количества опасных микроорганизмов. Это мясо легче усваивается организмом, чем баранина, поэтому диетологи рекомендуют есть его чаще, чем другие виды мясных вырезок.

Говядина стоит дороже, чем свинина, но дешевле баранины — в районе 400 рублей за килограмм. В 100 граммах говяжьей вырезки 187 ккал. Если есть слишком много этого мяса, может развиться мочекаменная болезнь или остеохондроз. В говядине много магния, цинка и калия, которые необходимы нашему костно-мышечному аппарату. Диетолог Екатерина Захарова отмечает, что налегать на говядину не рекомендуется людям, которые хотят похудеть и повысить свой иммунитет: 200 граммов приготовленного мяса пару раз в неделю с овощами на гарнир — вполне достаточно.

С бараниной ситуация немного сложнее. Во-первых, это дорогое мясо. Средняя цена на рынке — около 600 рублей за килограмм. Во-вторых, баранину нужно уметь готовить, иначе её специфический запах отобьёт аппетит. В-третьих, баранина противопоказана людям с проблемами печени и почек, желчного пузыря и пищеварения. Если у вас диагностированы гастрит или язва, это мясо может спровоцировать обострение. Но тем, у кого нет проблем с ЖКТ, баранина небольшими порциями будет полезна: в ней много калия, натрия, магния, йода и железа и при этом мало холестерина.

Важно отметить, что 1000 ккал баранины ненамного дороже, чем 1000 ккал свинины: баранина обойдётся примерно в 300 рублей, а свинина в сумму около 200 рублей. При этом пользы от баранины, если у вас здоровый желудочно-кишечный тракт, намного больше. Говядину же рекомендуется есть тем, кто хочет нарастить мышцы и укрепить кости, мучается аллергией и хочет потреблять больше витаминов и полезных микроэлементов.

Сторонникам правильного питания диетологи не рекомендуют активно потреблять красное мясо — лучше отдать предпочтение куриному филе или рыбе. Но в разумных объёмах этот продукт будет полезен. Если иногда баловать себя блюдом из говядины, свинины или баранины, организм будет более крепким, питание — сбалансированным, а траты на еду не проделают дыр в семейном бюджете.