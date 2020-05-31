В Крыму для приезжих отменили плату за их содержание в обсервации

В Крыму отменили плату за пребывание в обсерваторе для жителей других субъектов России, прибывающих на полуостров без уважительной причины. Соответствующие изменения в указ о введении в республике режима повышенной готовности из-за коронавируса внёс глава региона Сергей Аксёнов.

Согласно документу, россияне во время поездок в Крым не по работе должны будут соблюдать режим самосохранения в течение 14 дней после приезда. При отсутствии условий для безопасного поведения в местах пребывания приезжих станут отправлять в обсерваторы.