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В Крыму для приезжих отменили плату за их содержание в обсервации

Сейчас прибывшие в республику жители других регионов обязаны соблюдать режим самосохранения в течение 14 дней.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

В Крыму отменили плату за пребывание в обсерваторе для жителей других субъектов России, прибывающих на полуостров без уважительной причины. Соответствующие изменения в указ о введении в республике режима повышенной готовности из-за коронавируса внёс глава региона Сергей Аксёнов.

Согласно документу, россияне во время поездок в Крым не по работе должны будут соблюдать режим самосохранения в течение 14 дней после приезда. При отсутствии условий для безопасного поведения в местах пребывания приезжих станут отправлять в обсерваторы.

В предыдущем указе Аксёнова говорилось, что граждане РФ должны будут оплатить своё нахождение в обсерваторах из собственного кармана.

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