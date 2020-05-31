В "Роскосмосе" не исключили возможность полётов россиян на кораблях Маска

Российские космонавты в будущем могут начать летать на Международную космическую станцию на кораблях компании SpaceX Илона Маска. Это допустил руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко. Он отметил, что и американские астронавты продолжат летать по обмену на российских кораблях "Союз".

Ранее Устименко заявил, что не понимает истерику после удачного запуска нового американского корабля Crew Dragon компании SpaceX. Произошло то, что давно должно было произойти. По его мнению, это "замечательно", что теперь на МКС будут летать не только "Союзы". Ведь две транспортные системы от Земли до МКС лучше, чем одна, потому что "в космосе всякое случается".