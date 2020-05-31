В "Роскосмосе" анонсировали возобновление лунной программы

"Роскосмос" планирует возобновить лунную программу в 2021 году. Об этом сообщил глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко. Он также анонсировал испытания новых ракет, запланированные на текущий год.

— Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно, — написал Устименко в "Твиттере".

Он также назвал истерикой реакцию россиян на успешный запуск частного пилотируемого корабля Crew Dragon с астронавтами на борту, заявив, что это давно должно было произойти. Кроме того, он добавил, что две транспортные системы от Земли до МКС лучше, чем одна, потому что "в космосе всякое случается".