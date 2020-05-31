Власти Москвы автоматически продлили цифровые рабочие пропуска до 14 июня

Власти Москвы автоматически продлили до 14 июня все цифровые пропуска для рабочих поездок, действовавшие до 31 мая включительно.
— Перед поездкой рекомендуем проверить действие своего цифрового пропуска на портале nedoma.mos.ru, а также убедиться, что к нему "привязан" корректный номер автомобиля или транспортной карты, — отметили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
Пропуски всё так же можно оформить на портале nedoma.mos.ru, по СМС на номер 7377 и по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, пропускной системы и всех остальных ограничительных мер до 14 июня. При этом с 1 июня запланирован ряд послаблений в режиме самосохранения. Так, можно будет гулять, заниматься спортом на улице, кроме того, откроются непродовольственные магазины. При этом, как отмечает Собянин, пока открывать фитнес-клубы и парикмахерские рано.