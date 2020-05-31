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Вирусолог усомнился в реалистичности новой версии о возникновении коронавируса

Согласно ей, новый вирус зародился якобы вовсе не в Ухани.

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Фото © Pixabay

Китайские учёные заявили, что рынок морепродуктов в провинции Ухань не является очагом возникновения нового коронавируса. По их мнению, вирус возник задолго до эпизода в Ухани, а рынок стал лишь местом его распространения. Всё это якобы доказывают исследования, которые провели эксперты Национального центра по профилактике и контролю заболеваний Китая, сообщает издание Global Times.

Но вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн сомневается в точности этих исследований, которые показали отсутствие коронавируса у животных на уханьском рынке. По его мнению, с момента вспышки коронавируса многое могло измениться. И, если сейчас тесты животных отрицательные, это не значит, что несколько месяцев назад они не могли быть положительными. Поэтому опираться на нынешние результаты бессмысленно.

Такие исследования дают штучные результаты. Был один положительный результат. От него могло всё и пойти. А сейчас там отрицательные результаты — ну и что! Нет, эти выводы не имеют строгих результатов, и пересматривать здесь что-либо не имеет смысла и большого значения, — передаёт портал НСН его слова.

При этом вирусолог отметил, что сейчас совсем не важно, кто виноват в возникновении нового вируса. Никакого принципиального значения для эпидемии это не имеет.

Неважно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и возникновение CoViD-19 произошло естественным путём, — добавил он.

Ранее Лайф сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит миссию в Китай, чтобы изучить происхождение коронавируса.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что часть вины за пандемию коронавируса лежит на Китае, поскольку тот не остановил вспышку в "самом зародыше". Он пообещал, что в ближайшее время Штаты предоставят подробную информацию о происхождении коронавируса.

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