Вирусолог усомнился в реалистичности новой версии о возникновении коронавируса

Китайские учёные заявили, что рынок морепродуктов в провинции Ухань не является очагом возникновения нового коронавируса. По их мнению, вирус возник задолго до эпизода в Ухани, а рынок стал лишь местом его распространения. Всё это якобы доказывают исследования, которые провели эксперты Национального центра по профилактике и контролю заболеваний Китая, сообщает издание Global Times.

Но вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн сомневается в точности этих исследований, которые показали отсутствие коронавируса у животных на уханьском рынке. По его мнению, с момента вспышки коронавируса многое могло измениться. И, если сейчас тесты животных отрицательные, это не значит, что несколько месяцев назад они не могли быть положительными. Поэтому опираться на нынешние результаты бессмысленно.

— Такие исследования дают штучные результаты. Был один положительный результат. От него могло всё и пойти. А сейчас там отрицательные результаты — ну и что! Нет, эти выводы не имеют строгих результатов, и пересматривать здесь что-либо не имеет смысла и большого значения, — передаёт портал НСН его слова.

При этом вирусолог отметил, что сейчас совсем не важно, кто виноват в возникновении нового вируса. Никакого принципиального значения для эпидемии это не имеет.

— Неважно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и возникновение CoViD-19 произошло естественным путём, — добавил он.

Ранее Лайф сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит миссию в Китай, чтобы изучить происхождение коронавируса.