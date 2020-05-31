Удалёнка на максималках: из-за коронавируса японский фотограф уже месяц работает в шкафу

Из-за пандемии коронавируса японский фотограф Такуя Нисимура вынужден работать "на удалёнке". На то, как он организовал своё рабочее пространство, обратил внимание портал Design Your Trust
Нисимура проявил смекалку и оборудовал рабочий кабинет в гардеробе
Уже месяц как я работаю в шкафу
Такуя Нисимура
фотограф
Фотограф продумал всё до мелочей. Его рабочему пространству могли бы позавидовать многие коллеги
Помимо компьютера и другой техники в шкафу нашлось место и для профессиональной литературы
Нисимура опубликовал снимки в своём блоге и поведал предысторию инновационного решения. Фотограф переехал в эту квартиру три года назад. В ней оказалось много окон и шкафов, но не нашлось места для рабочего стола
Тогда Нисимура решил организовать рабочую зону в гардеробе. Сначала она занимала только половину шкафа, но постепенно расширилась в два раза
А с тех пор, как большинство стран объявили карантин, фотограф начал использовать свой мини-кабинет на полную катушку. И теперь чувствует себя здесь в буквальном смысле как дома
WOW-news
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