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Удалёнка на максималках: из-за коронавируса японский фотограф уже месяц работает в шкафу

Такуя Нисимура придумал, как превратить гардероб в полноценный офис.

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Фото © Takuya Nishimura

Из-за пандемии коронавируса японский фотограф Такуя Нисимура вынужден работать "на удалёнке". На то, как он организовал своё рабочее пространство, обратил внимание портал Design Your Trust

Фото © Takuya Nishimura

Нисимура проявил смекалку и оборудовал рабочий кабинет в гардеробе

Фото © Takuya Nishimura

Уже месяц как я работаю в шкафу

Такуя Нисимура

фотограф

Фото © Takuya Nishimura

Фотограф продумал всё до мелочей. Его рабочему пространству могли бы позавидовать многие коллеги

Фото © Takuya Nishimura

Помимо компьютера и другой техники в шкафу нашлось место и для профессиональной литературы

Фото © Takuya Nishimura

Нисимура опубликовал снимки в своём блоге и поведал предысторию инновационного решения. Фотограф переехал в эту квартиру три года назад. В ней оказалось много окон и шкафов, но не нашлось места для рабочего стола

Фото © Takuya Nishimura

Тогда Нисимура решил организовать рабочую зону в гардеробе. Сначала она занимала только половину шкафа, но постепенно расширилась в два раза

Фото © Takuya Nishimura

А с тех пор, как большинство стран объявили карантин, фотограф начал использовать свой мини-кабинет на полную катушку. И теперь чувствует себя здесь в буквальном смысле как дома

Фото © Takuya Nishimura

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